Трудная мишень (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Мужественный герой неутомимого Ван Дамма, пытаясь помочь молодой красавице найти ее отца, ветерана вьетнамской войны, вынужден не на жизнь, а на смерть схватиться с бандой патологических злодеев, которые используют несчастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опасной игры.



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