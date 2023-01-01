Трудная мишень
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Трудная мишень

Трудная мишень (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.11993, Hard Target
Боевики, Триллеры92 мин18+

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Сюжет

Мужественный герой неутомимого Ван Дамма, пытаясь помочь молодой красавице найти ее отца, ветерана вьетнамской войны, вынужден не на жизнь, а на смерть схватиться с бандой патологических злодеев, которые используют несчастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опасной игры.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудная мишень»

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