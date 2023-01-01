Трудная мишень (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.11993, Hard Target
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Сюжет
Мужественный герой неутомимого Ван Дамма, пытаясь помочь молодой красавице найти ее отца, ветерана вьетнамской войны, вынужден не на жизнь, а на смерть схватиться с бандой патологических злодеев, которые используют несчастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опасной игры.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ЯБАктриса
Янси
Батлер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Арнольд
Вослу
- УБАктёр
Уилфорд
Бримли
- УСАктёр
Уилли
С. Карпентер
- Актриса
Кейси
Леммонс
- ЧПАктёр
Чак
Пфаррер
- РААктёр
Роберт
Аписа
- ДРАктёр
Дуглас
Рай
- ЧПСценарист
Чак
Пфаррер
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- Продюсер
Теренс
Чан
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЛЧАктриса дубляжа
Людмила
Чиншевая
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- ФМХудожник
Филип
Мессина
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл