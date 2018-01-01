Wink
Фильмы
Тропой войны
Актёры и съёмочная группа фильма «Тропой войны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тропой войны»

Режиссёры

Джон Франкенхаймер

Джон Франкенхаймер

John Frankenheimer
Режиссёр

Актёры

Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрLyndon Johnson
Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрClark Clifford
Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрRobert McNamara
Брюс Макгилл

Брюс Макгилл

Bruce McGill
АктёрGeorge Ball
Джеймс Фрейн

Джеймс Фрейн

James Frain
АктёрRichard Goodwin
Фелисити Хаффман

Фелисити Хаффман

Felicity Huffman
АктрисаLady Bird Johnson
Фредерик Форрест

Фредерик Форрест

Frederic Forrest
АктёрGeneral Earle G. Wheeler
Джон Эйлуорд

Джон Эйлуорд

John Aylward
АктёрDean Rusk
Филип Бейкер Холл

Филип Бейкер Холл

Philip Baker Hall
АктёрEverett Dirksen
Том Скеррит

Том Скеррит

Tom Skerritt
АктёрGeneral William Westmoreland

Продюсеры

Гай Ридель

Гай Ридель

Guy Riedel
Продюсер
Кэри Брокау

Кэри Брокау

Cary Brokaw
Продюсер
Ховард Дрэч

Ховард Дрэч

Howard Dratch
Продюсер

Художники

Скотт Миэн

Скотт Миэн

Scott Meehan
Художник
Жан О’Коннелл

Жан О’Коннелл

Jan O'Connell
Художница

Монтажёры

Ричард Фрэнсис-Брюс

Ричард Фрэнсис-Брюс

Richard Francis-Bruce
Монтажёр

Операторы

Стивен Голдблатт

Стивен Голдблатт

Stephen Goldblatt
Оператор
Нэнси Шрайбер

Нэнси Шрайбер

Nancy Schreiber
Оператор

Композиторы

Гэри Чан

Гэри Чан

Gary Chang
Композитор