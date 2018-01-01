WinkФильмыТропой войныАктёры и съёмочная группа фильма «Тропой войны»
Актёры и съёмочная группа фильма «Тропой войны»
Актёры
АктёрLyndon Johnson
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрClark Clifford
Дональд СазерлендDonald Sutherland
АктёрRobert McNamara
Алек БолдуинAlec Baldwin
АктёрGeorge Ball
Брюс МакгиллBruce McGill
АктёрRichard Goodwin
Джеймс ФрейнJames Frain
АктрисаLady Bird Johnson
Фелисити ХаффманFelicity Huffman
АктёрGeneral Earle G. Wheeler
Фредерик ФоррестFrederic Forrest
АктёрDean Rusk
Джон ЭйлуордJohn Aylward
АктёрEverett Dirksen
Филип Бейкер ХоллPhilip Baker Hall
АктёрGeneral William Westmoreland