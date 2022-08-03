Тропой войны
Тропой войны

Тропой войны (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.62002, Path to War
Драма, Военный157 мин18+

О фильме

После смерти Дж. Ф. Кеннеди место главы США занял вице-президент Линдон Джонсон. Он одержал сокрушительную победу над кандидатами других партий и стал самым поддерживаемым президентом за всю историю Америки. Его предвыборная программа, направленная на улучшение социальных благ, культуры, искусства и науки, была примером идеального пути развития для мирной страны. Однако уже спустя четыре дня после церемонии инаугурации президенту Джонсону пришлось пересмотреть свои взгляды на политику страны. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма
Время
157 мин / 02:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

