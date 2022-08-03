Тропой войны (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.62002, Path to War
Драма, Военный157 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После смерти Дж. Ф. Кеннеди место главы США занял вице-президент Линдон Джонсон. Он одержал сокрушительную победу над кандидатами других партий и стал самым поддерживаемым президентом за всю историю Америки. Его предвыборная программа, направленная на улучшение социальных благ, культуры, искусства и науки, была примером идеального пути развития для мирной страны. Однако уже спустя четыре дня после церемонии инаугурации президенту Джонсону пришлось пересмотреть свои взгляды на политику страны. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Джон
Франкенхаймер
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- ФФАктёр
Фредерик
Форрест
- ДЭАктёр
Джон
Эйлуорд
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- ГРПродюсер
Гай
Ридель
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- ХДПродюсер
Ховард
Дрэч
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- ЖОХудожница
Жан
О’Коннелл
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- ГЧКомпозитор
Гэри
Чан