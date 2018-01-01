Wink
Фильмы
Трое в лодке, не считая собаки
Актёры и съёмочная группа фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Режиссёры

Наум Бирман

Режиссёр

Актёры

Андрей Миронов

АктёрДжером К. Джером
Александр Ширвиндт

АктёрХаррис
Михаил Державин

АктёрДжордж
Лариса Голубкина

АктрисаЭнн
Алина Покровская

АктрисаЭмилия
Ирина Мазуркевич

АктрисаПатриция
Георгий Штиль

Актёрусатый капитан
Зиновий Гердт

Актёрмогильщик
Татьяна Пельтцер

Актрисамиссис Поппитс
Ольга Волкова

Актриса

Сценаристы

Семён Лунгин

Сценарист
Джером К. Джером

Jerome K. Jerome
Сценарист

Продюсеры

Леонид Светлов

Продюсер

Монтажёры

Изольда Головко

Монтажёр

Операторы

Генрих Маранджян

Оператор

Композиторы

Александр Колкер

Композитор