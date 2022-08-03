Трое в лодке, не считая собаки
Wink
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Трое в лодке, не считая собаки
1979, Трое в лодке, не считая собаки
Мюзикл, Комедия126 мин18+

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Трое в лодке, не считая собаки (фильм, 1979) смотреть онлайн

О фильме

По одноименной повести Джерома К. Джерома. Однажды трое приятелей-холостяков, лондонских жителей, решили сделаться ближе к природе и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, прихватив с собой собачку Монморенси…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трое в лодке, не считая собаки»