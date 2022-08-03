1979, Трое в лодке, не считая собаки
Мюзикл, Комедия126 мин18+
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Трое в лодке, не считая собаки (фильм, 1979) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НБРежиссёр
Наум
Бирман
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Михаил
Державин
- ЛГАктриса
Лариса
Голубкина
- Актриса
Алина
Покровская
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актёр
Георгий
Штиль
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актриса
Ольга
Волкова
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ДКСценарист
Джером
К. Джером
- ЛСПродюсер
Леонид
Светлов
- ИГМонтажёр
Изольда
Головко
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- АККомпозитор
Александр
Колкер