Жизнь трех сестер — Ольги, Ирины и Маши — кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу — вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям.

