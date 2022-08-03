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Три сестры

Три сестры (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Три сестры
Драма123 мин18+

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О фильме

Жизнь трех сестер — Ольги, Ирины и Маши — кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу — вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три сестры»