Три мушкетера (фильм, 1993) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Экранизация романа Александра Дюма от Disney. В роли Арамиса — Чарли Шин, звезда оскароносных фильмов «Взвод» и «Уолл-стрит», а в роли д’Артаньяна — Крис О’Доннелл, известный по культовой драме «Запах женщины».
Главный герой, юный д'Артаньян, мечтает о вступлении в королевский мушкетерский полк, но вскоре узнает, что тот упразднен. Тогда он решает броситься на поиски тройки легендарных мушкетеров и вскоре присоединяется к Атосу, Портосу и Арамису. Союзники объединяют силы, чтобы защитить короля и королеву от коварного кардинала Ришелье, чьи интриги представляют собой угрозу для Франции.
Не пропустите захватывающее путешествие в мир доблести, верности и крепкой дружбы вместе с яркой экранизацией романа «Три мушкетера» — фильм смотреть онлайн можно будет совсем скоро на нашем видеосервисе Wink!
Три мушкетера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаАвстрия, Великобритания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Боевики, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стивен
Херек
- Актёр
Чарли
Шин
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Тим
Карри
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- ГААктриса
Габриель
Анвар
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ПМАктёр
Пол
МакГанн
- Актриса
Жюли
Дельпи
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- ДКПродюсер
Джордан
Кернер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ХХХудожница
Херта
Харайтер
- РХХудожник
Ричард
Холлэнд
- ДМХудожник
Джон
Молло
- ФБХудожник
Флориан
Брандт
- ДФМонтажёр
Джон
Ф. Линк
- ДСОператор
Дин
Семлер
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен