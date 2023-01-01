Три мушкетера (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация романа Александра Дюма от Disney. В роли Арамиса — Чарли Шин, звезда оскароносных фильмов «Взвод» и «Уолл-стрит», а в роли д’Артаньяна — Крис О’Доннелл, известный по культовой драме «Запах женщины».



Главный герой, юный д'Артаньян, мечтает о вступлении в королевский мушкетерский полк, но вскоре узнает, что тот упразднен. Тогда он решает броситься на поиски тройки легендарных мушкетеров и вскоре присоединяется к Атосу, Портосу и Арамису. Союзники объединяют силы, чтобы защитить короля и королеву от коварного кардинала Ришелье, чьи интриги представляют собой угрозу для Франции.



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