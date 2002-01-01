Три икса (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот человек не только выполняет уникальные смертельные трюки, но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание одного из агентов Управления национальной безопасности.



Три икса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.