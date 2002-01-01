Три икса
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Три икса

Три икса (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.02002, xXx
Боевики, Триллеры119 мин12+

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Сюжет

Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот человек не только выполняет уникальные смертельные трюки, но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание одного из агентов Управления национальной безопасности.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три икса»

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