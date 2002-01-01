Три икса (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.02002, xXx
Боевики, Триллеры119 мин12+
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Сюжет
Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот человек не только выполняет уникальные смертельные трюки, но еще и записывает их на видео, размещая записи на одном из подпольных сайтов. Этот жестокий парень может сделать то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание одного из агентов Управления национальной безопасности.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Азия
Ардженто
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Майкл
Руф
- РМАктёр
Рихи
Мюллер
- ВДАктёр
Вернер
Даен
- ПЯАктёр
Петр
Якл
- ЯПАктёр
Ян
Павел Филипенски
- ТЭАктёр
Том
Эверетт
- РУСценарист
Рич
Уилкс
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- Продюсер
Вин
Дизель
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДСОператор
Дин
Семлер
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман