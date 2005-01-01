Три икса 2: Новый уровень
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Три икса 2: Новый уровень

Три икса 2: Новый уровень (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, xXx: State of the Union
Фантастика, Триллер96 мин12+

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О фильме

Америка снова в опасности, и на сей раз беда пришла откуда не ждали: удар по демократии был нанесен изнутри! Группа высокопоставленных заговорщиков в белом доме поднимает мятеж с целью захвата власти. Спецслужбы бессильны — бунтовщики разгромили Агентство Национальной Безопасности (АНБ). Страна на грани хаоса и террора, но у чудом выжившего офицера АНБ Огастеса Гиббонса остается последний козырь...

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три икса 2: Новый уровень»