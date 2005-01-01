Три икса 2: Новый уровень (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, xXx: State of the Union
Фантастика, Триллер96 мин12+
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О фильме
Америка снова в опасности, и на сей раз беда пришла откуда не ждали: удар по демократии был нанесен изнутри! Группа высокопоставленных заговорщиков в белом доме поднимает мятеж с целью захвата власти. Спецслужбы бессильны — бунтовщики разгромили Агентство Национальной Безопасности (АНБ). Стра�на на грани хаоса и террора, но у чудом выжившего офицера АНБ Огастеса Гиббонса остается последний козырь...
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Иксзибит
- ПШАктёр
Питер
Штраусс
- Актёр
Майкл
Руф
- СМАктриса
Санни
Мабри
- НГАктриса
Нона
Гэй
- ДГАктёр
Джон
Глисон Коннолли
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- РУСценарист
Рич
Уилкс
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Продюсер
Роб
Коэн
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Белов
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами