Третий лишний 2
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Третий лишний 2

Третий лишний 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Ted 2
Комедии108 мин18+

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Сюжет

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребeнка. Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звeздные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний 2»

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