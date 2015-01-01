Третий лишний 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребeнка. Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звeздные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни.



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