Третий лишний 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Ted 2
Комедии108 мин18+
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Сюжет
Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребeнка. Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звeздные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Сет
Макфарлейн
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Джон
Слэттери
- Актёр
Морган
Фриман
- ДБАктриса
Джессика
Барт
- СДАктёр
Сэм
Дж. Джонс
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- МДАктёр
Майкл
Дорн
- АССценарист
Алек
Салкин
- УУСценарист
Уэллесли
Уайлд
- Сценарист
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ДДПродюсер
Джон
Джейкобс
- Продюсер
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Скотт
Стубер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- РОХудожница
Реджина
О’Брайэн
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- МБОператор
Майкл
Баррет
- УМКомпозитор
Уолтер
Мерфи