Нашумевший дебют Данилы Козловского в режиссуре. Спартаковец Юрий Столешников, выступающий в составе Сборной России, не забивает пенальти в решающем матче с Румынией. Дисквалифицированный герой уходит из большого футбола, чтобы спустя пару лет реанимировать новороссийскую команду «Метеор».

