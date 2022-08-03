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Тренер HD

Тренер HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Тренер HD
Драма, Спортивный132 мин18+

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О фильме

Нашумевший дебют Данилы Козловского в режиссуре. Спартаковец Юрий Столешников, выступающий в составе Сборной России, не забивает пенальти в решающем матче с Румынией. Дисквалифицированный герой уходит из большого футбола, чтобы спустя пару лет реанимировать новороссийскую команду «Метеор».

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер HD»