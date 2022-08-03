Тренер HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Тренер HD
Драма, Спортивный132 мин18+
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О фильме
Нашумевший дебют Данилы Козловского в режиссуре. Спартаковец Юрий Столешников, выступающий в составе Сборной России, не забивает пенальти в решающем матче с Румынией. Дисквалифицированный герой уходит из большого футбола, чтобы спустя пару лет реанимировать новороссийскую команду «Метеор».
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Данила
Козловский
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ольга
Зуева
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Александр
Обласов
- Сценарист
Данила
Козловский
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- СЧСценарист
Сергей
Четверухин
- Сценарист
Павел
Руминов
- Продюсер
Данила
Козловский
- Продюсер
Петр
Ануров
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- Оператор
Федор
Лясс
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев