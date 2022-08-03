Драматический триллер про опиоидную эпидемию с обладателем «Оскара» Гарри Олдманом в главной роли. Агент ФБР под прикрытием внедряется в два крупных наркокартеля. Лечащаяся от наркозависимости мать пытается выяснить, что на самом деле стало причиной смерти ее сына. Преподаватель университета выясняет зловещие подробности о новом анальгетике, который вызывает зависимость. Смогут ли они противостоять многомиллионному наркобизнесу?

