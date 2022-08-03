Трафик (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Crisis
Триллер, Драма113 мин18+
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О фильме
Драматический триллер про опиоидную эпидемию с обладателем «Оскара» Гарри Олдманом в главной роли. Агент ФБР под прикрытием внедряется в два крупных наркокартеля. Лечащаяся от наркозависимости мать пытается выяснить, что на самом деле стало причиной смерти ее сына. Преподаватель университета выясняет зловещие подробности о новом анальгетике, который вызывает зависимость. Смогут ли они противостоять многомиллионному наркобизнесу?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НДРежиссёр
Николас
Джареки
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Люк
Эванс
- ЛДАктриса
Лили-Роуз
Депп
- ГНАктёр
Ги
Надон
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Кид
Кади
- НДСценарист
Николас
Джареки
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- НДПродюсер
Николас
Джареки
- МАПродюсер
Мохаммед
Аль Турки
- РБПродюсер
Ронда
Бэйкер
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- СМХудожница
Симонетта
Мариано
- ДСМонтажёр
Дафф
Смит
- НБОператор
Николя
Больдюк