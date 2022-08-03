Трафик
Wink
Фильмы
Трафик

Трафик (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.12020, Crisis
Триллер, Драма113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Драматический триллер про опиоидную эпидемию с обладателем «Оскара» Гарри Олдманом в главной роли. Агент ФБР под прикрытием внедряется в два крупных наркокартеля. Лечащаяся от наркозависимости мать пытается выяснить, что на самом деле стало причиной смерти ее сына. Преподаватель университета выясняет зловещие подробности о новом анальгетике, который вызывает зависимость. Смогут ли они противостоять многомиллионному наркобизнесу?

Страна
Германия, Бельгия, США, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трафик»