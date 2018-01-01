Wink
Трафик
Актёры и съёмочная группа фильма «Трафик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трафик»

Режиссёры

Николас Джареки

Nicholas Jarecki
Режиссёр

Актёры

Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрDr. Tyrone Brower
Арми Хаммер

Armie Hammer
АктёрJake Kelly
Эванджелин Лилли

Evangeline Lilly
АктрисаClaire Reimann
Грег Кинниэр

Greg Kinnear
АктёрDean Talbot
Мишель Родригес

Michelle Rodriguez
АктрисаSupervisor Garrett
Люк Эванс

Luke Evans
АктёрDr. Bill Simons
Лили-Роуз Депп

Lily-Rose Depp
АктрисаEmmie Kelly
Ги Надон

Guy Nadon
АктёрMother
Вероника Феррес

Veronica Ferres
АктрисаDr. Meg Holmes
Кид Кади

Kid Cudi
АктёрBen Walker (в титрах: Scott Mescudi)

Сценаристы

Николас Джареки

Nicholas Jarecki
Сценарист

Продюсеры

Кассиан Элвес

Cassian Elwes
Продюсер
Николас Джареки

Nicholas Jarecki
Продюсер
Мохаммед Аль Турки

Mohammed Al Turki
Продюсер
Ронда Бэйкер

Rhonda Baker
Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Алина Проценко

Актриса дубляжа

Художники

Симонетта Мариано

Simonetta Mariano
Художница

Монтажёры

Дафф Смит

Duff Smith
Монтажёр

Операторы

Николя Больдюк

Nicolas Bolduc
Оператор