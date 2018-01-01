Wink
Фильмы
Торпедоносцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Торпедоносцы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Торпедоносцы»

Режиссёры

Семён Аранович

Семён Аранович

Режиссёр

Актёры

Родион Нахапетов

Родион Нахапетов

Актёр
Алексей Жарков

Алексей Жарков

Актёр
Андрей Болтнев

Андрей Болтнев

Актёр
Станислав Садальский

Станислав Садальский

Актёр
Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко

Актриса
Вера Глаголева

Вера Глаголева

АктрисаШура
Надежда Лукашевич

Надежда Лукашевич

Актриса
Александр Филиппенко

Александр Филиппенко

Актёр
Всеволод Шиловский

Всеволод Шиловский

Актёр
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Актёр

Сценаристы

Светлана Кармалита

Светлана Кармалита

Сценарист
Алексей Герман

Алексей Герман

Сценарист

Продюсеры

Алексей Гусев

Алексей Гусев

Продюсер

Операторы

Владимир Ильин

Владимир Ильин

Оператор

Композиторы

Александр Кнайфель

Александр Кнайфель

Композитор