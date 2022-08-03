Wink
Фильмы
Торпедоносцы

Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Торпедоносцы
Драма90 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм "Торпедоносцы" смотреть онлайн в хорошем качестве только у нас на портале.
Каждый день настоящего летчика начинается, как маленькая жизнь. Каждый летчик бесстрашен и честен. А главное, что каждый из них настоящий герой, который по приказу готов отправиться в просторы неба и покорять новые горизонты, защищая свою страну. Фашистский конвой подготовлен к атаке, но наши защитники дают отпор. Вылет в небо, как игра в карты с закрытыми глазами: главное, хорошая подготовка и смекалка. Самолеты готовы к полету и взмывают в небо. Интересно то, как легко и просто каждый день они борятся за жизни, твердо уверенные в том, что вечером все они соберутся за семейным столом. Как наши герои покоряют небо, можно посмотреть бесплатно в высоком качестве на нашем сайте. Военные рассказы Юрия Германа о Второй мировой настоящая живая история подвигов морской авиации 1944-ого года. Оформляй подписку и получи возможность насладиться любыми советскими фильмами онлайн в высоком качестве у нас на портале.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Торпедоносцы»