Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн
О фильме
Каждый день настоящего летчика начинается, как маленькая жизнь. Каждый летчик бесстрашен и честен. А главное, что каждый из них настоящий герой, который по приказу готов отправиться в просторы неба и покорять новые горизонты, защищая свою страну. Фашистский конвой подготовлен к атаке, но наши защитники дают отпор. Вылет в небо, как игра в карты с закрытыми глазами: главное, хорошая подготовка и смекалка. Самолеты готовы к полету и взмывают в небо. Интересно то, как легко и просто каждый день они борятся за жизни, твердо уверенные в том, что вечером все они соберутся за семейным столом. Как наши герои покоряют небо, можно посмотреть бесплатно в высоком качестве на нашем сайте. Военные рассказы Юрия Германа о Второй мировой настоящая живая история подвигов морской авиации 1944-ого года. Оформляй подписку и получи возможность насладиться любыми советскими фильмами онлайн в высоком качестве у нас на портале.
- САРежиссёр
Семён
Аранович
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- Актёр
Алексей
Жарков
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- Актёр
Станислав
Садальский
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актриса
Вера
Глаголева
- НЛАктриса
Надежда
Лукашевич
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- Сценарист
Алексей
Герман
- АГПродюсер
Алексей
Гусев
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- АККомпозитор
Александр
Кнайфель