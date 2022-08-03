Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн

Фильм "Торпедоносцы" смотреть онлайн в хорошем качестве только у нас на портале.

Каждый день настоящего летчика начинается, как маленькая жизнь. Каждый летчик бесстрашен и честен. А главное, что каждый из них настоящий герой, который по приказу готов отправиться в просторы неба и покорять новые горизонты, защищая свою страну. Фашистский конвой подготовлен к атаке, но наши защитники дают отпор. Вылет в небо, как игра в карты с закрытыми глазами: главное, хорошая подготовка и смекалка. Самолеты готовы к полету и взмывают в небо. Интересно то, как легко и просто каждый день они борятся за жизни, твердо уверенные в том, что вечером все они соберутся за семейным столом. Как наши герои покоряют небо, можно посмотреть бесплатно в высоком качестве на нашем сайте. Военные рассказы Юрия Германа о Второй мировой настоящая живая история подвигов морской авиации 1944-ого года. Оформляй подписку и получи возможность насладиться любыми советскими фильмами онлайн в высоком качестве у нас на портале.

