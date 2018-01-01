WinkФильмыТоп Ган: МэверикАктёры и съёмочная группа фильма «Топ Ган: Мэверик»
Актёры и съёмочная группа фильма «Топ Ган: Мэверик»
Актёры
АктёрCapt. Pete «Maverick» Mitchell
Том КрузTom Cruise
АктёрLt. Bradley «Rooster» Bradshaw
Майлз ТеллерMiles Teller
АктрисаPenny Benjamin
Дженнифер КоннеллиJennifer Connelly
АктёрAdm. Beau «Cyclone» Simpson
Джон ХэммJon Hamm
АктёрLt. Jake «Hangman» Seresin
Глен ПауэллGlen Powell
АктрисаLt. Natasha «Phoenix» Trace
Моника БарбароMonica Barbaro
АктёрLt. Robert «Bob» Floyd
Льюис ПуллманLewis Pullman
АктёрCWO4 Bernie «Hondo» Coleman
Башир СалахуддинBashir Salahuddin
АктёрAdm. Solomon «Warlock» Bates
Чарльз ПарнеллCharles Parnell
АктёрLt. Reuben «Payback» Fitch
Джей ЭллисJay Ellis
АктёрLt. Mickey «Fanboy» Garcia
Дэнни РамиресDanny Ramirez
АктёрLt. Javy «Coyote» Machado
Грег Тарзан ДэвисGreg Tarzan Davis
АктёрAdm. Tom «Iceman» Kazansky
Вэл КилмерVal Kilmer
АктрисаAmelia
Лилиана РэйLyliana Wray
АктёрRadm. Chester «Hammer» Cain
Эд ХаррисEd Harris
Сценаристы
Продюсеры
Продюсер
Эдвард ЧэнEdward Cheng
Продюсер
Джерри БрукхаймерJerry Bruckheimer
Продюсер
Джон К. КэмпбеллJohn K. Campbell
Продюсер
Эмили ЧунгEmily Cheung
Продюсер
Том КрузTom Cruise
Продюсер
Дэвид ЭллисонDavid Ellison
Продюсер
Дон ФерраронеDon Ferrarone
Продюсер
Дэна ГолдбергDana Goldberg
Продюсер
Дон ГрэйнджерDon Granger
Продюсер