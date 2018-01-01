Wink
Фильмы
Топ Ган: Мэверик
Актёры и съёмочная группа фильма «Топ Ган: Мэверик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Топ Ган: Мэверик»

Режиссёры

Джозеф Косински

Джозеф Косински

Joseph Kosinski
Режиссёр

Актёры

Том Круз

Том Круз

Tom Cruise
АктёрCapt. Pete «Maverick» Mitchell
Майлз Теллер

Майлз Теллер

Miles Teller
АктёрLt. Bradley «Rooster» Bradshaw
Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли

Jennifer Connelly
АктрисаPenny Benjamin
Джон Хэмм

Джон Хэмм

Jon Hamm
АктёрAdm. Beau «Cyclone» Simpson
Глен Пауэлл

Глен Пауэлл

Glen Powell
АктёрLt. Jake «Hangman» Seresin
Моника Барбаро

Моника Барбаро

Monica Barbaro
АктрисаLt. Natasha «Phoenix» Trace
Льюис Пуллман

Льюис Пуллман

Lewis Pullman
АктёрLt. Robert «Bob» Floyd
Башир Салахуддин

Башир Салахуддин

Bashir Salahuddin
АктёрCWO4 Bernie «Hondo» Coleman
Чарльз Парнелл

Чарльз Парнелл

Charles Parnell
АктёрAdm. Solomon «Warlock» Bates
Джей Эллис

Джей Эллис

Jay Ellis
АктёрLt. Reuben «Payback» Fitch
Дэнни Рамирес

Дэнни Рамирес

Danny Ramirez
АктёрLt. Mickey «Fanboy» Garcia
Грег Тарзан Дэвис

Грег Тарзан Дэвис

Greg Tarzan Davis
АктёрLt. Javy «Coyote» Machado
Вэл Килмер

Вэл Килмер

Val Kilmer
АктёрAdm. Tom «Iceman» Kazansky
Лилиана Рэй

Лилиана Рэй

Lyliana Wray
АктрисаAmelia
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрRadm. Chester «Hammer» Cain

Сценаристы

Джек Эппс мл.

Джек Эппс мл.

Jack Epps Jr.
Сценарист
Джастин Маркс

Джастин Маркс

Justin Marks
Сценарист
Эрен Крюгер

Эрен Крюгер

Ehren Kruger
Сценарист
Эрик Уоррен Сингер

Эрик Уоррен Сингер

Eric Warren Singer
Сценарист
Кристофер Маккуорри

Кристофер Маккуорри

Christopher McQuarrie
Сценарист

Продюсеры

Эдвард Чэн

Эдвард Чэн

Edward Cheng
Продюсер
Джерри Брукхаймер

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Джон К. Кэмпбелл

Джон К. Кэмпбелл

John K. Campbell
Продюсер
Эмили Чунг

Эмили Чунг

Emily Cheung
Продюсер
Том Круз

Том Круз

Tom Cruise
Продюсер
Дэвид Эллисон

Дэвид Эллисон

David Ellison
Продюсер
Дон Феррароне

Дон Феррароне

Don Ferrarone
Продюсер
Дэна Голдберг

Дэна Голдберг

Dana Goldberg
Продюсер
Дон Грэйнджер

Дон Грэйнджер

Don Granger
Продюсер
Томми Харпер

Томми Харпер

Tommy Harper
Продюсер

Художники

Джереми Хиндл

Джереми Хиндл

Jeremy Hindle
Художник
Дэвид Мейер

Дэвид Мейер

David Meyer
Художник
Пол Легьер

Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Лорен Е. Полицци

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница

Монтажёры

Крис Лебензон

Крис Лебензон

Chris Lebenzon
Монтажёр
Эдди Хэмилтон

Эдди Хэмилтон

Eddie Hamilton
Монтажёр

Операторы

Клаудио Миранда

Клаудио Миранда

Claudio Miranda
Оператор

Композиторы

Харольд Фальтермайер

Харольд Фальтермайер

Harold Faltermeyer
Композитор
Леди Гага

Леди Гага

Lady GaGa
Композитор
Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор
Лорн Бэлф

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор