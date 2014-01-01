Типа копы (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Друзья-аутсайдеры надевают полицейскую форму и становятся популярными. Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев в криминальной комедии от автора «Соседки».
Кем бы вы хотели нарядиться на костюмированную вечеринку? У друзей-неудачников Райана и Джастина идей было немного, �зато одна из них попала в яблочко. Заявившись на тусовку в полицейской форме, парни становятся звездами вечера, ведь гости сначала принимают ребят за настоящих копов. Получив удовольствие от иллюзии власти и уважения со стороны незнакомцев, Райан и Джастин продолжают пользоваться преимуществами своего нового образа — парни даже покупают наклейки на машину и устанавливают полицейскую сирену. Но как далеко готовы зайти друзья в погоне за вниманием?
Оставайтесь с нами, чтобы узнать, в какие передряги попадут незадачливые «копы» и смогут ли они выбраться? Смотреть фильм «Типа копы» онлайн и в хорошем качестве скоро будет возможно на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Гринфилд
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- Актёр
Джейк
Джонсон
- Актёр
Роб
Риггл
- НДАктриса
Нина
Добрев
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ДЛАктёр
Джон
Лажуа
- ТМАктёр
Том
Мардиросян
- НЛАктриса
Наташа
Леджеро
- Сценарист
Люк
Гринфилд
- НТСценарист
Николас
Томас
- Продюсер
Люк
Гринфилд
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- АСПродюсер
Адитья
Суд
- ДСПродюсер
Джереми
Сэмюэлс
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- ДООператор
Дарин
Окада
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек