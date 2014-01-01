Типа копы
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Типа копы

Типа копы (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Let's Be Cops
Комедии, Криминал100 мин18+

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Сюжет

Друзья-аутсайдеры надевают полицейскую форму и становятся популярными. Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев в криминальной комедии от автора «Соседки».

Кем бы вы хотели нарядиться на костюмированную вечеринку? У друзей-неудачников Райана и Джастина идей было немного, зато одна из них попала в яблочко. Заявившись на тусовку в полицейской форме, парни становятся звездами вечера, ведь гости сначала принимают ребят за настоящих копов. Получив удовольствие от иллюзии власти и уважения со стороны незнакомцев, Райан и Джастин продолжают пользоваться преимуществами своего нового образа — парни даже покупают наклейки на машину и устанавливают полицейскую сирену. Но как далеко готовы зайти друзья в погоне за вниманием?

Оставайтесь с нами, чтобы узнать, в какие передряги попадут незадачливые «копы» и смогут ли они выбраться? Смотреть фильм «Типа копы» онлайн и в хорошем качестве скоро будет возможно на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Типа копы»

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