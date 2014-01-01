Типа копы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья-аутсайдеры надевают полицейскую форму и становятся популярными. Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев в криминальной комедии от автора «Соседки».



Кем бы вы хотели нарядиться на костюмированную вечеринку? У друзей-неудачников Райана и Джастина идей было немного, �зато одна из них попала в яблочко. Заявившись на тусовку в полицейской форме, парни становятся звездами вечера, ведь гости сначала принимают ребят за настоящих копов. Получив удовольствие от иллюзии власти и уважения со стороны незнакомцев, Райан и Джастин продолжают пользоваться преимуществами своего нового образа — парни даже покупают наклейки на машину и устанавливают полицейскую сирену. Но как далеко готовы зайти друзья в погоне за вниманием?



Оставайтесь с нами, чтобы узнать, в какие передряги попадут незадачливые «копы» и смогут ли они выбраться? Смотреть фильм «Типа копы» онлайн и в хорошем качестве скоро будет возможно на нашем видеосервисе Wink!



Типа копы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.