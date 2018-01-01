Wink
Фильмы
Тихое место 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Тихое место 2»

Режиссёры

Джон Красински

John Krasinski
Режиссёр

Актёры

Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаEvelyn Abbott
Миллисент Симмондс

Millicent Simmonds
АктрисаRegan Abbott
Киллиан Мерфи

Cillian Murphy
АктёрEmmett
Ноа Джуп

Noah Jupe
АктёрMarcus Abbott
Джон Красински

John Krasinski
АктёрLee Abbott
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрMan on Island
Окьерете Онаодован

Okieriete Onaodowan
АктёрPolice Officer
Скут Макнэри

Scoot McNairy
АктёрMarina Man
Захари Голингер

Zachary Golinger
АктёрEmmett's Son
Блейк ДеЛонг

Blake DeLong
АктёрUmpire

Сценаристы

Джон Красински

John Krasinski
Сценарист
Брайан Вудс

Bryan Woods
Сценарист
Скотт Бек

Scott Beck
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Эндрю Форм

Andrew Form
Продюсер
Брэдли Фуллер

Brad Fuller
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александра Курагина

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа

Художники

Кася Валицка-Мэймон

Kasia Walicka Maimone
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Майкл П. Шовер

Michael P. Shawver
Монтажёр

Операторы

Полли Морган

Polly Morgan
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор