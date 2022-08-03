Тихое место 2
Wink
Фильмы
Тихое место 2
8.12021, A Quiet Place Part II
Ужасы, Фантастика93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Тихое место 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Эвелин с ее тремя детьми — Реган, Маркусом и новорожденным ребенком — покидают обжитую ферму, чтобы найти новое убежище. Теперь семья Эбботов может постоять за себя: у них есть эффективное оружие против напавших на Землю инопланетных монстров, ориентирующихся по звуку. Но в дороге они неожиданно встречают старого знакомого — Эммета, который предупреждает, что другие выжившие стали чуть ли не опаснее чудовищ и готовы на все, чтобы выжить в новом мире.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихое место 2»