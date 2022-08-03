8.12021, A Quiet Place Part II
Ужасы, Фантастика93 мин18+
Тихое место 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Эвелин с ее тремя детьми — Реган, Маркусом и новорожденным ребенком — покидают обжитую ферму, чтобы найти новое убежище. Теперь семья Эбботов может постоять за себя: у них есть эффективное оружие против напавших на Землю инопланетных монстров, ориентирующихся по звуку. Но в дороге они неожиданно встречают старого знакомого — Эммета, который предупреждает, что другие выжившие стали чуть ли не опаснее чудовищ и готовы на все, чтобы выжить в новом мире.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Красински
- Актриса
Эмили
Блант
- МСАктриса
Миллисент
Симмондс
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Ноа
Джуп
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- ЗГАктёр
Захари
Голингер
- БДАктёр
Блейк
ДеЛонг
- Сценарист
Джон
Красински
- БВСценарист
Брайан
Вудс
- СБСценарист
Скотт
Бек
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- ПМОператор
Полли
Морган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами