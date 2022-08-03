Тихое место 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Эвелин с ее тремя детьми — Реган, Маркусом и новорожденным ребенком — покидают обжитую ферму, чтобы найти новое убежище. Теперь семья Эбботов может постоять за себя: у них есть эффективное оружие против напавших на Землю инопланетных монстров, ориентирующихся по звуку. Но в дороге они неожиданно встречают старого знакомого — Эммета, который предупреждает, что другие выжившие стали чуть ли не опаснее чудовищ и готовы на все, чтобы выжить в новом мире.

