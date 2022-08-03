Тихий омут
Wink
Фильмы
Тихий омут
7.42021, Stillwater
Триллер, Детектив133 мин18+

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Тихий омут (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Пронзительная драма от обладателя «Оскара» Тома Маккарти с Мэттом Дэймоном в главной роли. Билл – простой рабочий из провинциального американского городка. Его дочь Эллисон сидит во французской тюрьме за убийство подруги. Она утверждает, что невиновна, однако все улики указывают на обратное, а адвокат отказывается защищать девушку. Но в деле всплывает новая деталь. Тогда отец покупает билет на самолет и отправляется в Марсель, чтобы спасти любимую дочь. Удастся ли ему это, узнаете, когда будете смотреть фильм «Тихий омут» в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихий омут»