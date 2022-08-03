Пронзительная драма от обладателя «Оскара» Тома Маккарти с Мэттом Дэймоном в главной роли. Билл – простой рабочий из провинциального американского городка. Его дочь Эллисон сидит во французской тюрьме за убийство подруги. Она утверждает, что невиновна, однако все улики указывают на обратное, а адвокат отказывается защищать девушку. Но в деле всплывает новая деталь. Тогда отец покупает билет на самолет и отправляется в Марсель, чтобы спасти любимую дочь. Удастся ли ему это, узнаете, когда будете смотреть фильм «Тихий омут» в видеосервисе Wink.

