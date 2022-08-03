Тихий омут (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Пронзительная драма от обладателя «Оскара» Тома Маккарти с Мэттом Дэймоном в главной роли. Билл – простой рабочий из провинциального американского городка. Его дочь Эллисон сидит во французской тюрьме за убийство подруги. Она утверждает, что невиновна, однако все улики указывают на обратное, а адвокат отказывается защищать девушку. Но в деле всплывает новая деталь. Тогда отец покупает билет на самолет и отправляется в Марсель, чтобы спасти любимую дочь. Удастся ли ему это, узнаете, когда будете смотреть фильм «Тихий омут» в видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТМРежиссёр
Том
Маккарти
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Камилль
Коттен
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- ЛШАктриса
Лилу
Шово
- ДДАктриса
Дианна
Данаган
- ИААктёр
Идир
Азугли
- Актриса
Анн
Ле Ни
- ММАктёр
Мусса
Мааскри
- ИТАктриса
Изабель
Танакил
- НААктриса
Нэйдра
Айади
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- МХСценарист
Маркус
Хинчи
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ТБПродюсер
Тома
Бидеген
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- НДПродюсер
Ноэ
Дебре
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- ЖГХудожник
Жиль
Грациано
- КМХудожница
Карен
Мюллер Серро
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- МТОператор
Масанобу
Такаянаги
- Композитор
Майкл
Дэнна