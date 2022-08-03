Терминатор: Темные судьбы (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Terminator: Dark Fate
Фантастика, Боевик123 мин18+
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О фильме
Грозный терминатор Rev-9 из будущего прибывает на Землю наших дней, чтобы ликвидировать мексиканку Дани Рамос, которая должна сыграть важную роль в трагических событиях 2042 года. Девушке-киборгу Грейс поручено защищать Дани, и в этом деле «гостье из будущего» поможет сама Сара Коннор.
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТМРежиссёр
Тим
Миллер
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- НРАктриса
Наталия
Рейес
- ГЛАктёр
Гэбриел
Луна
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- АБАктриса
Алисия
Боррачеро
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- СКАктёр
Стивен
Кри
- ФФАктёр
Ферран
Фернандес
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Сценарист
Билли
Рэй
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- ДБСценарист
Джастин
Б. Родс
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- Продюсер
Бонни
Кертис
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- НДХудожница
Найла
Диксон
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- КСОператор
Кен
Сенг
- JXКомпозитор
Junkie
XL