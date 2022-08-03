Терминатор: Темные судьбы
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Терминатор: Темные судьбы

Терминатор: Темные судьбы (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Terminator: Dark Fate
Фантастика, Боевик123 мин18+

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О фильме

Грозный терминатор Rev-9 из будущего прибывает на Землю наших дней, чтобы ликвидировать мексиканку Дани Рамос, которая должна сыграть важную роль в трагических событиях 2042 года. Девушке-киборгу Грейс поручено защищать Дани, и в этом деле «гостье из будущего» поможет сама Сара Коннор.

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор: Темные судьбы»