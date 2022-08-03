Грозный терминатор Rev-9 из будущего прибывает на Землю наших дней, чтобы ликвидировать мексиканку Дани Рамос, которая должна сыграть важную роль в трагических событиях 2042 года. Девушке-киборгу Грейс поручено защищать Дани, и в этом деле «гостье из будущего» поможет сама Сара Коннор.

