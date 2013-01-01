Теорема Zero
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Теорема Zero

Теорема Zero (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.52013, The Zero Theorem
Фантастика, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

Эксцентричный компьютерный гений Коэн Лет бьется над неразрешимой теоремой. Благодаря костюму для виртуальной реальности, изобретенному мальчиком Бобом, Лету удается совершить путешествие в скрытое пространство и узнать тайну своей души. Эту разгадку ищет не только он сам, но и таинственный Менеджмент, который правит всем миром посредством всевидящих устройств под названием ManCams.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Теорема Zero»

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