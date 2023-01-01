Биография

Терри Гиллиам – режиссер кино, актер, автор сценариев, карикатурист, мультипликатор и участник комедийной группы «Монти Пайтон» – родился 22 ноября 1940 года. Обладатель премий Венецианского кинофестиваля, наград Британской киноакадемии, многократный номинант «Золотого Глобуса». Будущий режиссер отличился еще в школе – был президентом класса, лучшим учеником, а на выпускном балу получил награду как самый многообещающий выпускник и король бала. На увлечения и чувство юмора молодого Гиллиама сильно повлиял молодежный американский сатирический журнал Mad. Вскоре после выпуска из школы у Терри Гиллиама произошла неприятная стычка с полицией, после которой молодой человек отказался от гражданства США ради переезда в Великобританию – страну с меньшим уровнем полицейского произвола. Там он присоединился к комедийной скетч-группе «Монти Пайтон» и начал покорять мировую арену. Первые фильмы Терри Гиллиама – экспериментальный «Бармаглот» по мотивам «Алисы в Стране чудес» и антиутопическая «Бразилия» 1985 года – не сразу были поняты критиками, но полюбились зрителю и заняли почетное место среди классики мирового кино. Затем автор снимает культовых «12 обезьян» в 1995 году и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» в 1998 году, а в 2005 – свою самую радикальную работу «Страна приливов». Среди недавних хитов режиссера – фантастическая драма «Теорема Зеро» 2013 года выхода.