Темные времена (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, который вопреки давлению и страху других политиков отказывается идти на соглашение с Гитлером.



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