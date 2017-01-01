Темные времена (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, Darkest Hour
Драмы, Военные120 мин18+
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Сюжет
История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, который вопреки давлению и страху других политиков отказывается идти на соглашение с Гитлером.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- РПАктёр
Рональд
Пикап
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- НДАктёр
Николас
Джонс
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- ДСАктёр
Дэвид
Скофилд
- РЛАктёр
Ричард
Ламсден
- ЭМСценарист
Энтони
МакКартен
- Продюсер
Тим
Беван
- ЛБПродюсер
Лиза
Брюс
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли