Темные времена
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Темные времена

Темные времена (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Darkest Hour
Драмы, Военные120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, который вопреки давлению и страху других политиков отказывается идти на соглашение с Гитлером.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темные времена»

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