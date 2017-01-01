Телохранитель киллера (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Райан Рэйнольдс конвоирует Сэмюэла Л. Джексона для дачи показаний против диктатора Гэри Олдмана. Звездный ансамбль и лихо закрученный сюжет — в комедийном боевике «Телохранитель киллера».
Молодой и красивый Майкл Брайс работал элитным телохранителем и в ус не дул. А пото�м в его подопечного попала шальная пуля, и с тех пор Майклу доверяют охранять только чиновников-наркоманов. Тем временем его бывшая девушка, агент Интерпола, конвоирует важного свидетеля, когда вдруг на конвой нападают вооруженные люди. Доверять агентству больше нельзя: придется искать независимого специалиста с навыками телохранителя… Как удачно, что Майкл как раз из таких.
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Информация
СтранаСША, Китай, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Патрик
Хьюз
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ЭЮАктриса
Элоди
Юнг
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ТЖАктриса
Тине
Жустра
- СХАктёр
Сэм
Хэзелдайн
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ТОСценарист
Том
О’Коннор
- Продюсер
Марк
Гилл
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЯРХудожник
Ян
Рутгерс
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон