Телохранитель киллера (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Райан Рэйнольдс конвоирует Сэмюэла Л. Джексона для дачи показаний против диктатора Гэри Олдмана. Звездный ансамбль и лихо закрученный сюжет — в комедийном боевике «Телохранитель киллера».



Молодой и красивый Майкл Брайс работал элитным телохранителем и в ус не дул. А пото�м в его подопечного попала шальная пуля, и с тех пор Майклу доверяют охранять только чиновников-наркоманов. Тем временем его бывшая девушка, агент Интерпола, конвоирует важного свидетеля, когда вдруг на конвой нападают вооруженные люди. Доверять агентству больше нельзя: придется искать независимого специалиста с навыками телохранителя… Как удачно, что Майкл как раз из таких.



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