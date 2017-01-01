Телохранитель киллера
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Телохранитель киллера

Телохранитель киллера (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.42017, The Hitman's Bodyguard
Боевики, Комедии113 мин18+

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Сюжет

Райан Рэйнольдс конвоирует Сэмюэла Л. Джексона для дачи показаний против диктатора Гэри Олдмана. Звездный ансамбль и лихо закрученный сюжет — в комедийном боевике «Телохранитель киллера».

Молодой и красивый Майкл Брайс работал элитным телохранителем и в ус не дул. А потом в его подопечного попала шальная пуля, и с тех пор Майклу доверяют охранять только чиновников-наркоманов. Тем временем его бывшая девушка, агент Интерпола, конвоирует важного свидетеля, когда вдруг на конвой нападают вооруженные люди. Доверять агентству больше нельзя: придется искать независимого специалиста с навыками телохранителя… Как удачно, что Майкл как раз из таких.

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Информация

Страна
США, Китай, Нидерланды
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель киллера»

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