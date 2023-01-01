Тельма и Луиза
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Тельма и Луиза

Тельма и Луиза (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.01991, Thelma & Louise
Драмы, Комедии124 мин18+

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Сюжет

Каждое утро Луизе приходится ходить в один и тот же ресторан быстрого обслуживания - она работает там официанткой. У неe есть «бойфрэнд» - музыкант, который, гастролируя по придорожным забегаловкам, частенько забывает о своей возлюбленной. Энергичная и в прошлом жизнерадостная Тельма, выйдя замуж за Дэррила, обнаружила, что место женщины - на кухне с кастрюлями, а мужчины – в кресле перед телевизором.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb