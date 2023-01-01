Тельма и Луиза (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Каждое утро Луизе приходится ходить в один и тот же ресторан быстрого обслуживания - она работает там официанткой. У неe есть «бойфрэнд» - музыкант, который, гастролируя по придорожным забегаловкам, частенько забывает о своей возлюбленной. Энергичная и в прошлом жизнерадостная Тельма, выйдя з�амуж за Дэррила, обнаружила, что место женщины - на кухне с кастрюлями, а мужчины – в кресле перед телевизором.



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