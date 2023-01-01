Тельма и Луиза (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.01991, Thelma & Louise
Драмы, Комедии124 мин18+
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Сюжет
Каждое утро Луизе приходится ходить в один и тот же ресторан быстрого обслуживания - она работает там официанткой. У неe есть «бойфрэнд» - музыкант, который, гастролируя по придорожным забегаловкам, частенько забывает о своей возлюбленной. Энергичная и в прошлом жизнерадостная Тельма, выйдя з�амуж за Дэррила, обнаружила, что место женщины - на кухне с кастрюлями, а мужчины – в кресле перед телевизором.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актриса
Джина
Дэвис
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актёр
Брэд
Питт
- ТКАктёр
Тимоти
Кархарт
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- ДБАктёр
Джейсон
Бех
- Сценарист
Кэлли
Кхури
- Продюсер
Ридли
Скотт
- МППродюсер
Мими
Полк
- Продюсер
Кэлли
Кхури
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер