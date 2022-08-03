Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди (фильм, 2004) смотреть онлайн

Рон Бургунди — главная телезвезда в Сан-Диего, ведущий четырехчасовых новостей, которые никто никогда не пропускает. Когда ему навязывают соведущую Веронику, Рон и его сугубо мужская команда приходит в ужас от того, что женщина посмела замахнуться не телекарьеру. Битва полов начинается!

