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Телефонная будка

Телефонная будка (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Phone Booth
Триллер, Криминал77 мин18+

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О фильме

Стоило Стью Шеферду однажды поднять трубку звонящего в телефонной будке аппарата, и он оказался втянут в жестокую игру. Теперь его держит на мушке снайпер, который знает все его секреты.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телефонная будка»