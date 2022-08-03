Телефонная будка (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Phone Booth
Триллер, Криминал77 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актриса
Кэти
Холмс
- ПДАктриса
Пола
Джей Паркер
- АЭАктриса
Ариан
Эш
- ТТАктриса
Тиа
Техада
- ДИАктёр
Джон
Инос III
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- ЛКСценарист
Ларри
Коэн
- Продюсер
Джил
Неттер
- Продюсер
Дэвид
Цукер
- ТКПродюсер
Тед
Курдила
- ЭРПродюсер
Элай
Ричбург
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- Актриса дубляжа
Олеся
Судзиловская
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- МУХудожник
Мартин
Уист
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс