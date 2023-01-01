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Тайский вояж Степаныча
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайский вояж Степаныча»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайский вояж Степаныча»

Режиссёры

Максим Воронков

Максим Воронков

Режиссёр

Актёры

Илья Олейников

Илья Олейников

АктёрТимофей Степанович Окопов
Михаил Владимиров

Михаил Владимиров

АктёрСемен
Любовь Полищук

Любовь Полищук

АктрисаЛюся Окопова - жена Степаныча
Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова

АктрисаМаша Окопова - дочь Степаныча
Станислав Садальский

Станислав Садальский

АктёрВаха Автандилович Воркутидзе
Чай вдвоем

Чай вдвоем

Актёр
Стас Костюшкин

Стас Костюшкин

Актёрмилиционер
Денис Клявер

Денис Клявер

Актёрмилиционер
Александр Пятков

Александр Пятков

АктёрИван Иванович
Юрий Кузнецов-Таёжный

Юрий Кузнецов-Таёжный

Актёрполковник Кузнецов

Сценаристы

Игорь Тер-Карапетов

Игорь Тер-Карапетов

Сценарист
Илья Олейников

Илья Олейников

Сценарист
Максим Воронков

Максим Воронков

Сценарист

Продюсеры

Максим Воронков

Максим Воронков

Продюсер
Юрий Кузнецов-Таёжный

Юрий Кузнецов-Таёжный

Продюсер
Сергей Сокольников

Сергей Сокольников

Продюсер
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Продюсер

Художники

Галина Нехорошева

Галина Нехорошева

Художница

Монтажёры

Вера Остринская

Вера Остринская

Монтажёр

Операторы

Виктор Макаров

Виктор Макаров

Оператор

Композиторы

Илья Олейников

Илья Олейников

Композитор