Тайное окно
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Тайное окно

Тайное окно (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.52004, Secret Window
Триллеры91 мин12+

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Сюжет

Фильм представляет собой экранизацию романа самого известного автора триллеров — Стивена Кинга. На этот раз картина повествует о талантливом и успешном писателе Морте Рейни, который переживает не самые лучшие времена в своей жизни...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайное окно»

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