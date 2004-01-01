Тайное окно (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.52004, Secret Window
Триллеры91 мин12+
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Сюжет
Фильм представляет собой экранизацию романа самого известного автора триллеров — Стивена Кинга. На этот раз картина повествует о талантливом и успешном писателе Морте Рейни, который переживает не самые лучшие времена в своей жизни...
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Информация
КачествоSD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Кепп
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- ДХАктриса
Джоан
Хини
- ВВАктёр
Власта
Врана
- МХАктёр
Мэтт
Холлэнд
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Гэвин
Полон
- Продюсер
Эзра
Свердлоу
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли