Тарзан. Легенда (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.42016, The Legend of Tarzan
Фэнтези, Боевик105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой бывший дом, в джунгли, чтобы разобраться в том, что происходит в лагере горнодобывающей компании.
СтранаВеликобритания, США, Канада, Австралия
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Джим
Бродбент
- ККАктёр
Каспер
Крамп
- ХФАктёр
Хэдли
Фрайзер
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- АКСценарист
Адам
Козад
- КБСценарист
Крэйг
Брюэр
- ЭРСценарист
Эдгар
Райс Берроуз
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- РМХудожница
Рут
Майерс
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс