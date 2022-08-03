Тарзан. Легенда
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Тарзан. Легенда

Тарзан. Легенда (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.42016, The Legend of Tarzan
Фэнтези, Боевик105 мин18+

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О фильме

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой бывший дом, в джунгли, чтобы разобраться в том, что происходит в лагере горнодобывающей компании.

Страна
Великобритания, США, Канада, Австралия
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тарзан. Легенда»