Актёры и съёмочная группа фильма «Тарзан. Легенда 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрJohn Clayton / Tarzan
Александр СкарсгардAlexander Skarsgård
АктрисаJane Clayton
Марго РоббиMargot Robbie
АктёрGeorge Washington Williams
Сэмюэл Л. ДжексонSamuel L. Jackson
АктёрLeon Rom
Кристоф ВальцChristoph Waltz
АктёрChief Mbonga
Джимон ХонсуDjimon Hounsou
АктёрPrime Minister
Джим БродбентJim Broadbent
АктёрMajor Kerckhover
Каспер КрампCasper Crump
АктёрTarzan's Father
Хэдли ФрайзерHadley Fraser
АктрисаTarzan's Mother
Женевьев О’РейлиGenevieve O'Reilly
АктёрMr. Frum