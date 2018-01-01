Wink
Тарзан. Легенда 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Тарзан. Легенда 3D»

Режиссёры

Дэвид Йейтс

David Yates
Режиссёр

Актёры

Александр Скарсгард

Alexander Skarsgård
АктёрJohn Clayton / Tarzan
Марго Робби

Margot Robbie
АктрисаJane Clayton
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрGeorge Washington Williams
Кристоф Вальц

Christoph Waltz
АктёрLeon Rom
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрChief Mbonga
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрPrime Minister
Каспер Крамп

Casper Crump
АктёрMajor Kerckhover
Хэдли Фрайзер

Hadley Fraser
АктёрTarzan's Father
Женевьев О’Рейли

Genevieve O'Reilly
АктрисаTarzan's Mother
Саймон Расселл Бил

Simon Russell Beale
АктёрMr. Frum

Сценаристы

Адам Козад

Adam Cozad
Сценарист
Крэйг Брюэр

Craig Brewer
Сценарист
Эдгар Райс Берроуз

Edgar Rice Burroughs
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Баррон

David Barron
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Полина Кузьминская

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Бриттон

Toby Britton
Художник
Джеймс Хэмбридж

James Hambidge
Художник
Кристиан Хубанд

Christian Huband
Художник
Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Рут Майерс

Ruth Myers
Художница
Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Операторы

Генри Брэхам

Henry Braham
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор