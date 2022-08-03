Танго и Кэш
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Танго и Кэш

Танго и Кэш (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, Tango & Cash
Триллер, Драма99 мин18+

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О фильме

Герои фильма - Танго и Кэш. Эти соперничающие друг с другом копы обладают одной общей чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танго и Кэш»