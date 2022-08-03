Танго и Кэш (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.21989, Tango & Cash
Триллер, Драма99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- АМРежиссёр
Альберт
Магноли
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Курт
Рассел
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ДПАктёр
Джек
Пэланс
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- МААктёр
Марк
Алаймо
- ФТАктёр
Филип
Тан
- МДАктёр
Майкл
Дж. Поллард
- РЗАктёр
Роберт
З’Дар
- ЛААктёр
Льюис
Аркетт
- ЭБАктёр
Эдвард
Банкер
- ЛМАктёр
Лесли
Моррис
- РБАктёр
Рой
Броксмит
- РФСценарист
Рэнди
Фельдман
- КФПродюсер
Кристин
Форсит-Питерс
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- Продюсер
Питер
Губер
- ПМПродюсер
Питер
МакДональд
- ТМПродюсер
Тони
Мунафо
- ДППродюсер
Джон
Питерс
- ДМХудожник
Дж.
Майкл Рива
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ММХудожник
Марвин
Марч
- ХдМонтажёр
Хьюберт
де Ла Буиллерье
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер
- ГЧКомпозитор
Гэри
Чан