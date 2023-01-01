Биография

Гэбриел Дэймон — американский актер и продюсер. Родился в Рено 23 апреля 1976 года. Карьеру в медиасфере начал еще в детстве, засветившись в рекламных роликах и телевизионных сериалах. Получил высшее образование в Университете Невады, после чего продолжил сниматься в кино, однако в 30 лет сменил род деятельности. Сегодня фильмография Гэбриела Дэймона насчитывает более 45 работ. Актера можно встретить в картинах «Робокоп 2», «Терминус», «Продавцы новостей», «Призыв к славе», в сериалах «Скорая помощь», «Кто здесь Босс?», «Звездный путь: Следующее поколение».