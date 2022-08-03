Так себе каникулы (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Семейная комедия «Так себе каникулы» — фильм о превращении успешных воротил бизнеса в беспомощных новичков.
Давние партнеры по бизнесу Дэн и Чарли живут переговорами, презентациями, дедлайнами. Они уверены, что все проблемы можно решить харизмой и четким следованием плану. Аккурат перед важной сделкой, от которой зависит будущее фирмы, в их размеренную жизнь врывается бывшая жена Дэна Вики и оставляет экс-супругу на попечение семилетних близнецов. Мужчин жизнь к такому не готовила. Дэн пытается быть правильным отцом «по инструкции», а Чарли — веселым дядей, который все превращает в аттракцион. Увы, оба подхода быстро дают сбой.
Блестящий актерский дуэт Робина Уильямса и Джона Траволты — главная, но не единственная причина смотреть фильм «Так себе каникулы». Добавьте к этому искрометный юмор и трогательные моменты, и вы получите кино, за которым приятно скоротать вечер.
Рейтинг
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актриса
Келли
Престон
- КРАктёр
Коннер
Рэйберн
- ЭБАктриса
Элла
Блю Траволта
- ЛЛАктриса
Лори
Лафлин
- Актёр
Сет
Грин
- БМАктёр
Берни
Мак
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актриса
Энн-Маргрет
- ДВСценарист
Дэвид
Вайсман
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВМАктёр дубляжа
Владислав
Мурох
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Синявская
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни