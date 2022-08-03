Так себе каникулы
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Так себе каникулы

Так себе каникулы (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Old Dogs
Комедия, Семейный84 мин12+

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О фильме

Семейная комедия «Так себе каникулы» — фильм о превращении успешных воротил бизнеса в беспомощных новичков.

Давние партнеры по бизнесу Дэн и Чарли живут переговорами, презентациями, дедлайнами. Они уверены, что все проблемы можно решить харизмой и четким следованием плану. Аккурат перед важной сделкой, от которой зависит будущее фирмы, в их размеренную жизнь врывается бывшая жена Дэна Вики и оставляет экс-супругу на попечение семилетних близнецов. Мужчин жизнь к такому не готовила. Дэн пытается быть правильным отцом «по инструкции», а Чарли — веселым дядей, который все превращает в аттракцион. Увы, оба подхода быстро дают сбой.

Блестящий актерский дуэт Робина Уильямса и Джона Траволты — главная, но не единственная причина смотреть фильм «Так себе каникулы». Добавьте к этому искрометный юмор и трогательные моменты, и вы получите кино, за которым приятно скоротать вечер.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Так себе каникулы»