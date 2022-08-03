Семейная комедия «Так себе каникулы» — фильм о превращении успешных воротил бизнеса в беспомощных новичков.



Давние партнеры по бизнесу Дэн и Чарли живут переговорами, презентациями, дедлайнами. Они уверены, что все проблемы можно решить харизмой и четким следованием плану. Аккурат перед важной сделкой, от которой зависит будущее фирмы, в их размеренную жизнь врывается бывшая жена Дэна Вики и оставляет экс-супругу на попечение семилетних близнецов. Мужчин жизнь к такому не готовила. Дэн пытается быть правильным отцом «по инструкции», а Чарли — веселым дядей, который все превращает в аттракцион. Увы, оба подхода быстро дают сбой.



Блестящий актерский дуэт Робина Уильямса и Джона Траволты — главная, но не единственная причина смотреть фильм «Так себе каникулы». Добавьте к этому искрометный юмор и трогательные моменты, и вы получите кино, за которым приятно скоротать вечер.

