Актёры и съёмочная группа фильма «Тачки 3 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрLightning McQueen
Оуэн УилсонOwen Wilson
АктрисаCruz Ramirez
Кристела АлонсоCristela Alonzo
АктёрSmokey
Крис КуперChris Cooper
АктёрSterling
Нэйтан ФиллионNathan Fillion
АктёрMater
Ларри-кабельщикLarry the Cable Guy
АктёрJackson Storm
Арми ХаммерArmie Hammer
АктёрDusty
Рэй МальоцциRay Magliozzi
АктёрLuigi
Тони ШэлубTony Shalhoub
АктрисаSally
Бонни ХантBonnie Hunt
АктрисаMiss Fritter