Детям
Тачки 3 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Тачки 3 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тачки 3 3D»

Режиссёры

Брайан Фи

Brian Fee
Режиссёр

Актёры

Оуэн Уилсон

Owen Wilson
АктёрLightning McQueen
Кристела Алонсо

Cristela Alonzo
АктрисаCruz Ramirez
Крис Купер

Chris Cooper
АктёрSmokey
Нэйтан Филлион

Nathan Fillion
АктёрSterling
Ларри-кабельщик

Larry the Cable Guy
АктёрMater
Арми Хаммер

Armie Hammer
АктёрJackson Storm
Рэй Мальоцци

Ray Magliozzi
АктёрDusty
Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрLuigi
Бонни Хант

Bonnie Hunt
АктрисаSally
Лиа ДеЛария

Lea DeLaria
АктрисаMiss Fritter

Сценаристы

Кил Мюррэй

Kiel Murray
Сценарист
Боб Питерсон

Bob Peterson
Сценарист
Майк Рич

Mike Rich
Сценарист
Брайан Фи

Brian Fee
Сценарист

Продюсеры

Джон Лассетер

John Lasseter
Продюсер
Кевин Реэр

Kevin Reher
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Харатьян

Актёр дубляжа
Ирина Пегова

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Сергей Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Ной Клочек

Noah Klocek
Художник

Композиторы

Рэнди Ньюман

Randy Newman
Композитор