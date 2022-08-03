Тачки 3 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Cars 3
Мультфильм, Комедия98 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Легендарный гонщик Молния Маккуин начинает сбавлять обороты, проигрывая высокотехнологичным конкурентам. Когда болид попадает в аварию, все решают, что он больше не вернется на трек. Однако у Молнии другие планы: под руководством тренерши Крус Рамирес он готовится к решающему забегу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БФРежиссёр
Брайан
Фи
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- КААктриса
Кристела
Алонсо
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- Актёр
Арми
Хаммер
- РМАктёр
Рэй
Мальоцци
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актриса
Бонни
Хант
- ЛДАктриса
Лиа
ДеЛария
- КМСценарист
Кил
Мюррэй
- БПСценарист
Боб
Питерсон
- МРСценарист
Майк
Рич
- БФСценарист
Брайан
Фи
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кевин
Реэр
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- Актриса дубляжа
Ирина
Пегова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- НКХудожник
Ной
Клочек
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман