Тачки 3 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн

Легендарный гонщик Молния Маккуин начинает сбавлять обороты, проигрывая высокотехнологичным конкурентам. Когда болид попадает в аварию, все решают, что он больше не вернется на трек. Однако у Молнии другие планы: под руководством тренерши Крус Рамирес он готовится к решающему забегу.

