S.W.A.T.: Спецназ города ангелов (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.02003, S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
Боевики, Триллеры112 мин18+
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Сюжет
В полиции США существует множество видов спецназа, но самым крутым по праву считается Особое подразделение, отбор в ряды которого является настоящим испытанием. Джима Стрита из лос-анджелесской полиции зачисляют в состав Особого подразделения.
После обучения и тренировок молодое пополнение во главе с командиром Хондо ждет первое испытание — перевозка известного наркобарона из тюрьмы в руки ФБР.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актёр
Джереми
Реннер
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- ЛПАктёр
Ларри
Поиндекстер
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДМСценарист
Дэвид
МакКенна
- РХСценарист
Роберт
Хэмнер
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- КЛПродюсер
Крис
Ли
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Продюсер
Тодд
Блэк
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь