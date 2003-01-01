S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
Wink
Фильмы
S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

S.W.A.T.: Спецназ города ангелов (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
Боевики, Триллеры112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В полиции США существует множество видов спецназа, но самым крутым по праву считается Особое подразделение, отбор в ряды которого является настоящим испытанием. Джима Стрита из лос-анджелесской полиции зачисляют в состав Особого подразделения.
После обучения и тренировок молодое пополнение во главе с командиром Хондо ждет первое испытание — перевозка известного наркобарона из тюрьмы в руки ФБР.

S смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»

Всё