S.W.A.T.: Спецназ города ангелов (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

В полиции США существует множество видов спецназа, но самым крутым по праву считается Особое подразделение, отбор в ряды которого является настоящим испытанием. Джима Стрита из лос-анджелесской полиции зачисляют в состав Особого подразделения.

После обучения и тренировок молодое пополнение во главе с командиром Хондо ждет первое испытание — перевозка известного наркобарона из тюрьмы в руки ФБР.



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