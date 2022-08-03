Святой
Святой (фильм, 1997) смотреть онлайн

7.31997, The Saint
Фантастика, Триллер111 мин12+

Фильм «Святой» 1997 года —динамичный экшен с Вэлом Килмером на стыке шпионского триллера и научной фантастики. Действие разворачивается между чопорным Лондоном и заснеженной Москвой, создавая атмосферу международного противостояния.

Профессиональный вор Саймон Тэмплар получает заказ от российского олигарха Ивана Третьяка — похитить революционную технологию получения энергии. Цель магната — установить контроль над ресурсами и устроить государственный переворот. План осложняется, когда между Саймоном и создательницей технологии Эммой Рассел вспыхивают чувства. Герои оказываются в центре заговора, где за ними охотятся как спецслужбы, так и наемники олигарха.

Превращение циничного наемника в героя, готового рискнуть всем ради любви и справедливости, ждет вас в боевике «Святой». Смотреть его стоит ценителям экшенов с мощным эмоциональным стержнем и хорошей актерской игрой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

