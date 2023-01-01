Свадьба лучшего друга (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся в кого-то еще, то поженятся. Лучшие друзья еще со студенческих времен, они почти позабыли о своем юношеском договоре. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадьбе, но с другой женщиной . Джулиан�на никогда не знала, что же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что не хочет отпускать Майкла.



Свадьба лучшего друга смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.