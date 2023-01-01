Свадьба лучшего друга
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Свадьба лучшего друга

Свадьба лучшего друга (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, My Best Friend's Wedding
Драмы, Мелодрамы100 мин12+

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Сюжет

9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся в кого-то еще, то поженятся. Лучшие друзья еще со студенческих времен, они почти позабыли о своем юношеском договоре. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадьбе, но с другой женщиной . Джулианна никогда не знала, что же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что не хочет отпускать Майкла.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба лучшего друга»

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