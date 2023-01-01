Свадьба лучшего друга (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.71997, My Best Friend's Wedding
Драмы, Мелодрамы100 мин12+
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Сюжет
9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся в кого-то еще, то поженятся. Лучшие друзья еще со студенческих времен, они почти позабыли о своем юношеском договоре. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадьбе, но с другой женщиной . Джулиан�на никогда не знала, что же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что не хочет отпускать Майкла.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
П.Дж.
Хоган
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актёр
Филип
Боско
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- КПАктриса
Кэрри
Престон
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- КМАктёр
Кристофер
Мастерсон
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- РБПродюсер
Рональд
Бэсс
- Продюсер
Джил
Неттер
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ДКХудо�жник
Джеффри
Кёрланд
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- ЛФМонтажёр
Лиза
Фрухтман
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард