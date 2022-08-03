Суперплохие
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Суперплохие

Суперплохие (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Суперплохие
Комедия, Криминал71 мин18+

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О фильме

Спустив в казино чужие деньги, Дима идет на сделку с наркодилерами, а потом заявляется к старшему брату – актеру-неудачнику Дине – в компании окровавленного друга.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперплохие»