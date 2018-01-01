Wink
Фильмы
Superнянь 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Superнянь 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Superнянь 2»

Режиссёры

Николя Бенаму

Николя Бенаму

Nicolas Benamou
Режиссёр
Филипп Лашо

Филипп Лашо

Philippe Lacheau
Режиссёр

Актёры

Филипп Лашо

Филипп Лашо

Philippe Lacheau
АктёрFranck
Алис Давид

Алис Давид

Alice David
АктрисаSonia
Венсан Дезанья

Венсан Дезанья

Vincent Desagnat
АктёрErnest
Тарек Будали

Тарек Будали

Tarek Boudali
АктёрSam
Кристиан Клавье

Кристиан Клавье

Christian Clavier
АктёрAlain
Жюльен Аррути

Жюльен Аррути

Julien Arruti
АктёрAlex
Шарлотта Габрис

Шарлотта Габрис

Charlotte Gabris
АктрисаEstelle
Грегуар Людиг

Грегуар Людиг

Grégoire Ludig
АктёрPaul
Валериан де Вилленьюв

Валериан де Вилленьюв

Valériane de Villeneuve
АктрисаYolande
Давид Марсе

Давид Марсе

David Marsais
АктёрJean

Сценаристы

Жюльен Аррути

Жюльен Аррути

Julien Arruti
Сценарист
Николя Бенаму

Николя Бенаму

Nicolas Benamou
Сценарист
Филипп Лашо

Филипп Лашо

Philippe Lacheau
Сценарист
Пьер Лашо

Пьер Лашо

Pierre Lacheau
Сценарист

Продюсеры

Марк Фисцман

Марк Фисцман

Marc Fiszman
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Станислав Стрелков

Актёр дубляжа

Художники

Аврора Пьер

Аврора Пьер

Aurore Pierre
Художница

Монтажёры

Оливье Мишо-Альшуррун

Оливье Мишо-Альшуррун

Olivier Michaut-Alchourroun
Монтажёр

Композиторы

Микаэль Торджман

Микаэль Торджман

Michaël Tordjman
Композитор