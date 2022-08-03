Эксцентричная комедия «Superнянь 2» 2015 года — продолжение истории о том, как один вполне нормальный парень постоянно оказывается в эпицентре хаоса.



Фрэнк отправляется в Бразилию со своей возлюбленной Соней, лучшими друзьями и их девушками. Там, на фоне экзотических джунглей, он планирует сделать Соне предложение. Но то, что планировалось как спокойный романтический отдых, превращается в полную катастрофу. Компания отправляется на экскурсию в амазонские джунгли, взяв с собой бабушку Сони — Иоланду. А уже на следующий день группа исчезает, оставив после себя лишь видеокамеру.



Смотреть «Superнянь 2» стоит, если вам по душе шумные комедии без сложных тем и с упором на чистый драйв.

