Superнянь 2
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Superнянь 2

Superнянь 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, Babysitting 2
Комедия88 мин18+

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О фильме

Эксцентричная комедия «Superнянь 2» 2015 года — продолжение истории о том, как один вполне нормальный парень постоянно оказывается в эпицентре хаоса.

Фрэнк отправляется в Бразилию со своей возлюбленной Соней, лучшими друзьями и их девушками. Там, на фоне экзотических джунглей, он планирует сделать Соне предложение. Но то, что планировалось как спокойный романтический отдых, превращается в полную катастрофу. Компания отправляется на экскурсию в амазонские джунгли, взяв с собой бабушку Сони — Иоланду. А уже на следующий день группа исчезает, оставив после себя лишь видеокамеру.

Смотреть «Superнянь 2» стоит, если вам по душе шумные комедии без сложных тем и с упором на чистый драйв.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Superнянь 2»