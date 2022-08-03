Superнянь 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.32015, Babysitting 2
Комедия88 мин18+
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О фильме
Эксцентричная комедия «Superнянь 2» 2015 года — продолжение истории о том, как один вполне нормальный парень постоянно оказывается в эпицентре хаоса.
Фрэнк отправляется в Бразилию со своей возлюбленной Соней, лучшими друзьями и их девушками. Там, на фоне экзотических джунглей, он планирует сделать Соне предложение. Но то, что планировалось как спокойный романтический отдых, превращается в полную катастрофу. Компания отправляется на экскурсию в амазонские джунгли, взяв с собой бабушку Сони — Иоланду. А уже на следующий день группа исчезает, оставив после себя лишь видеокамеру.
Смотреть «Superнянь 2» стоит, если вам по душе шумные комедии без сложных тем и с упором на чистый драйв.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НБРежиссёр
Николя
Бенаму
- Режиссёр
Филипп
Лашо
- Актёр
Филипп
Лашо
- АДАктриса
Алис
Давид
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- Актёр
Кристиан
Клавье
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- ШГАктриса
Шарлотта
Габрис
- ГЛАктёр
Грегуар
Людиг
- ВдАктриса
Валериан
де Вилленьюв
- Актёр
Давид
Марсе
- ЖАСценарист
Жюльен
Аррути
- НБСценарист
Николя
Бенаму
- Сценарист
Филипп
Лашо
- ПЛСценарист
Пьер
Лашо
- МФПродюсер
Марк
Фисцман
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АПХудожница
Аврора
Пьер
- ОММонтажёр
Оливье
Мишо-Альшуррун
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман