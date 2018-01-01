Wink
Фильмы
Супер Майк XXL
Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Майк XXL»

Режиссёры

Грегори Джейкобс

Gregory Jacobs
Режиссёр

Актёры

Ченнинг Татум

Channing Tatum
АктёрMike
Джо Манганьелло

Joe Manganiello
АктёрBig Dick Richie
Мэтт Бомер

Matt Bomer
АктёрKen
Кевин Нэш

Kevin Nash
АктёрTarzan
Эмбер Хёрд

Amber Heard
АктрисаZoe
Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
АктрисаParis
Адам Родригес

Adam Rodriguez
АктёрTito
Габриэль Иглесиас

Gabriel Iglesias
АктёрTobias
Энди Макдауэлл

Andie MacDowell
АктрисаNancy Davidson
Джада Пинкетт Смит

Jada Pinkett Smith
АктрисаRome

Сценаристы

Рид Кэролин

Reid Carolin
Сценарист

Продюсеры

Рид Кэролин

Reid Carolin
Продюсер
Грегори Джейкобс

Gregory Jacobs
Продюсер
Ченнинг Татум

Channing Tatum
Продюсер
Ник Уэкслер

Nick Wechsler
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа

Художники

Эрик Р. Джонсон

Eric R. Johnson
Художник
Кристофер Петерсон

Christopher Peterson
Художник
Барбара Манч

Barbara Munch
Художница

Монтажёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Монтажёр

Операторы

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Оператор