Супер Майк XXL (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Magic Mike XXL
Комедия, Драма110 мин18+

О фильме

Прошло три года клуб «Короли Тампы» уже готов признать свое поражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь «зажечь» Мeртл-Бич, они снова разделят сцену с Супер Майком. Дорога на последнее шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстречают старых знакомых.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

