Супер Майк XXL (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Magic Mike XXL
Комедия, Драма110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Прошло три года клуб «Короли Тампы» уже готов признать свое поражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь «зажечь» Мeртл-Бич, они снова разделят сцену с Супер Майком. Дорога на последнее шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстречают старых знакомых.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Джейкобс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ДМАктёр
Джо
Манганьелло
- Актёр
Мэтт
Бомер
- КНАктёр
Кевин
Нэш
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- АРАктёр
Адам
Родригес
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- РКСценарист
Рид
Кэролин
- РКПродюсер
Рид
Кэролин
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- Продюсер
Ченнинг
Татум
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЭРХудожник
Эрик
Р. Джонсон
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- БМХудожница
Барбара
Манч
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг