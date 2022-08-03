Суфражистка (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Suffragette
Драма, Исторический102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм посвящен движению суфражисток (борьба за предоставление женщинам избирательных прав), зародившемуся в Великобритании в конце 19 века.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СГРежиссёр
Сара
Гаврон
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- Актёр
Бен
Уишоу
- НПАктриса
Натали
Пресс
- Актриса
Ромола
Гарай
- Актриса
Мэрил
Стрип
- ГСАктриса
Грэйс
Стоттор
- Актёр
Джефф
Белл
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- ФУПродюсер
Фэй
Уорд
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- АДКомпозитор
Александр
Деспла