В центре истории — успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнаeт, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаeт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.

