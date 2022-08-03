Судья HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Judge
Драма135 мин18+
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О фильме
В центре истории — успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнаeт, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаeт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Добкин
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актриса
Лейтон
Мистер
- КХАктёр
Кен
Ховард
- ЭТАктриса
Эмма
Тремблей
- БДСценарист
Билл
Дюбюк
- НШСценарист
Ник
Шенк
- Сценарист
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Роберт
Дауни мл.
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман