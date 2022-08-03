Судья HD
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Судья HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Judge
Драма135 мин18+

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О фильме

В центре истории — успешный адвокат, который приезжает в родной город на похороны матери и узнаeт, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнаeт родственников, с которыми давно вообще никак не общался.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судья HD»