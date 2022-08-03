Судный день (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Doomsday
Ужасы, Боевик104 мин18+
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О фильме
Великобритания. Будущее. Смертельный вирус обрушился на страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Правительство решает изолировать очаг заразы построив вокруг территории буйства вируса стену. Проходит 30 лет и вирус снова заявил о себе...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- РМАктриса
Рона
Митра
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- Актёр
Дэвид
О’Хара
- Актёр
Эдриан
Лестер
- РУАктёр
Рик
Уорден
- ШПАктёр
Шон
Пертуи
- ДМАктёр
Даррен
Морфитт
- Актриса
МайАнна
Бёринг
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- КПАктриса
Кэрин
Петерсон
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- БКПродюсер
Бенедикт
Карвер
- Продюсер
Стивен
Пол
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РНХудожница
Риан
Николас
- ДНХудожник
Джон
Норстер
- НММонтажёр
Нил
Маршалл
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс