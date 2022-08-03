Судный день
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Судный день

Судный день (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Doomsday
Ужасы, Боевик104 мин18+

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О фильме

Великобритания. Будущее. Смертельный вирус обрушился на страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Правительство решает изолировать очаг заразы построив вокруг территории буйства вируса стену. Проходит 30 лет и вирус снова заявил о себе...

Страна
Великобритания, США, Германия, ЮАР
Жанр
Ужасы, Боевик
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судный день»