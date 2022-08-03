Судный день (фильм, 2008) смотреть онлайн

Великобритания. Будущее. Смертельный вирус обрушился на страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Правительство решает изолировать очаг заразы построив вокруг территории буйства вируса стену. Проходит 30 лет и вирус снова заявил о себе...

