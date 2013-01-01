Судная ночь (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Что, если на одну ночь в году вам позволят делать все, что взбредет в голову, в том числе грабить и убивать? Хоррор «Судная ночь» 2013 года с Итаном Хоуком в главной роли покажет, к чему приводят такие эксперименты.
В 2014 году в США принимают закон, согласно которому на одну ночь все преступления разрешены, а службы экстренной помощи недоступны. Семья Джеймса Сэндина собирается переждать эти 12 часов в своем доме с мощной охранной системой. Когда незнакомец с улицы просит о помощи, его неохотно впускают в дом, что приводит к конфликту, а затем и к нападению на Сэндинов вооруженной банды. Сражаясь за выживание, Джеймс и его семья начинают осознавать, что и сами постепенно превращаются в тех, от кого этой ночью собирались прятаться.
Фильм «Судная ночь» своей оригинальной идеей и ее впечатляющим воплощением на экране так понравился зрителям, что породил франшизу, в которую вошли несколько сиквелов и сериал.
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Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джеймс
ДеМонако
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Лина
Хиди
- МБАктёр
Макс
Буркхолдер
- АКАктриса
Аделаида
Кейн
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- ТОАктёр
Тони
Оллер
- Актриса
Ария
Барейкис
- ТИАктёр
Том
И
- КМАктёр
Крис
Малки
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГДПродюсер
Герард
ДиНарди
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НПХудожник
Николас
Плоткуин
- ККХудожница
Каруна
Кармаркар
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре