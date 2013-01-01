Судная ночь
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Судная ночь

Судная ночь (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, The Purge
Триллер, Ужасы81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Что, если на одну ночь в году вам позволят делать все, что взбредет в голову, в том числе грабить и убивать? Хоррор «Судная ночь» 2013 года с Итаном Хоуком в главной роли покажет, к чему приводят такие эксперименты.

В 2014 году в США принимают закон, согласно которому на одну ночь все преступления разрешены, а службы экстренной помощи недоступны. Семья Джеймса Сэндина собирается переждать эти 12 часов в своем доме с мощной охранной системой. Когда незнакомец с улицы просит о помощи, его неохотно впускают в дом, что приводит к конфликту, а затем и к нападению на Сэндинов вооруженной банды. Сражаясь за выживание, Джеймс и его семья начинают осознавать, что и сами постепенно превращаются в тех, от кого этой ночью собирались прятаться.

Фильм «Судная ночь» своей оригинальной идеей и ее впечатляющим воплощением на экране так понравился зрителям, что породил франшизу, в которую вошли несколько сиквелов и сериал.

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Страна
Франция, США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судная ночь»