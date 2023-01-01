Биография

Продюсер и актер Том Йи жил в четырех странах на трех континентах. Его годы становления как актера прошли в районе Саут-Бэй в Южной Калифорнии. Посещал Денверский университет перед переводом в Университет Лойола Мэримаунт. Прозвище было дано ему в The Los Angeles Times, когда редакторы сделали опечатку в его имени в статье, написав всего 5 букв. Его семья и друзья часто называют его «Йом Ти». Его школьный друг и сосед по комнате в колледже – писатель, режиссер и продюсер Джим Прайтор, создавший новаторские переходы для популярного телевизионного ситкома «Большой ремонт» (1991) с Тимом Алленом. Работы Тома Йи в фильмах включают в себя многочисленные региональные и национальные рекламные ролики, а также роли в эпизодических телесериалах, в том числе повторяющуюся в фильме FX «Щит» (2002 г.) роль детектива Родригеса. Одним из его любимых рабочих опытов стало участие в кинофильме «Западное крыло» (1999 г.), где он получил ценные советы по карьере от знаменитого уже на тот момент Мартина Шина. Другие заметные появления в комедийных сериалах – «Офис» (2005 г.), «Мужчины среднего возраста» (2009 г.) и четвертый сезон «Замедленного развития» (2003 г.). Среди комедийных фильмов – роли в кинолентах «День самоуправления» (2008 г.), «Девичник в Вегасе» (2011 г.) режиссера Пола Фейга и «Любовь по-взрослому» (2012 г.) режиссера Джадда Апатоу.